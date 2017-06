Bayern Monaco, Sanches: "Non sono al top, ma viviamo tutti di alti e bassi"

© foto di Imago/Image Sport

Il centrocampista del Bayern Monaco e della Nazionale portoghese Under 21 Renato Sanches ha commentato così l'eliminazione dei lusitani dall'Europeo di categoria e il suo momento di forma: "Siamo orgogliosi del nostro lavoro, ci è mancato solo un gol per passare il turno. A livello personale non sono al top fisicamente, è un ostacolo che devo superare. Lavorerò duro nelle prossime settimane, ma tutti i giocatori hanno momenti di alti e bassi".