Bayern Monaco, se salta Kovac la dirigenza pensa a Wenger

Un'ombra alsaziana sulla panchina di Niko Kovac: secondo i media tedeschi, la dirigenza del Bayern Monaco, non soddisfatta dell'avvio di stagione della squadra, starebbe pensando a un ribaltone in panchina. Per sostituire l'ex centrocampista croato piace Arsene Wenger, libero dopo la conclusione dell'esperienza ultraventennale alla guida dell'Arsenal.