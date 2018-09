Bayern Monaco, Tolisso operato al ginocchio: starà fuori sei mesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutta tegola per il Bayern Monaco che ha perso Corentin Tolisso per infortunio. Nella gara contro il Bayer Leverkusen il centrocampista francese ha subito un grave infortunio ai legamenti del ginocchio e oggi è stato operato con successo. Tolisso pertanto dovrà stare fuori per i prossimi sei mesi.