Bayern Monaco, zavorra Sanches: offerto al Paris Saint-Germain

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayern Monaco è pronto a cederlo, adesso Renato Sanches (21) è stato offerto al Paris Saint-Germain. Il giornale Paris United fa sapere che il club bavarese vuole salutare il portoghese, l'anno scorso in prestito allo Swansea, provando a cederlo ai francesi che cercano l'erede di Thiago Motta. Il PSG, per ora, non ha risposto alla proposta teutonica.