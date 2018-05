Bayern, Muller: "Francoforte cinico, sconfitta che fa molto male"

© foto di J.M.Colomo

Dopo la sconfitta rimediata in finale di Coppa di Germania, l'attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller ha detto: "Non abbiamo praticamente messo in pratica il nostro piano nel primo tempo, anche se all'inizio abbiamo avuto buone occasioni, poi siamo caduti su un errore di costruzione del gioco, il Francoforte ha giocato come ci aspettavamo. Abbiamo avuto una serie di occasioni, il Francoforte ha segnato due gol in tre o quattro occasioni. Fa molto male, non dobbiamo trarre delle conclusioni adesso".