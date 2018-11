Bayern, Neuer: "Poco intelligenti per vincere, puniti dai contropiedi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata nel Klassiker contro il Borussia Dortmund, il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer ha detto: "Eravamo in vantaggio all'intervallo grazie ad una buona prestazione, gli errori commessi sono stati il problema: il Dortmund ha contrattaccato in casa e ha creato cinque o sei situazioni altamente pericolose, trasformandone tre in gol. Sapevamo che quella era la loro forza, ma sfortunatamente gli abbiamo permesso di farlo: la nostra prestazione non è stata male, ma è mancata l'intelligenza per prendere i tre punti: sarebbe stato assolutamente possibile".