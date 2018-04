Bayern, pronto il rinnovo anche per il terzino Rafinha

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Kicker, dopo le proposte fatte ad Arjen Robben e Franck Ribery, il Bayern Monaco è disposto a prolungare il contratto anche all'ex terzino del Genoa Rafinha. Il 32enne giocatore, in scadenza a giugno, ha disputato 23 partite in Bundesliga.