Bayern, Renato Sanches: "Sono in fiducia. E il merito è di Kovac"

Il centrocampista del Bayern Monaco Renato Sanches ha parlato al magazine della Bundesliga: "Sono in un momento di grande fiducia, questo perché il tecnico me l'ha trasmessa. Mi ha parlato nel ritiro estivo, dicendomi che se avessi continuato a lavorare duramente il mio momento sarebbe arrivato. Questo mi ha dato tranquillità e fiducia, cose necessarie per giocare in un grande club come il Bayern".