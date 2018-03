Bayern, Robben: "Non possiamo concentrarci solo sulla Champions"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il successo per 6-0 arrivato contro l'Amburgo, Arjen Robben ha spiegato che nonostante l'enorme vantaggio in classifica il Bayern non deve mollare la presa: "Abbiamo iniziato molto bene, questa è sempre la chiave. Comunque, o il vantaggio è di 20, dieci o cinque punti, dobbiamo continuare in Bundesliga. Non possiamo concentrarci solo sulla Champions League. Dobbiamo anche dimostrare nei match di campionato che stiamo bene".