Bayern, Salihamidzic: "Inorridito dalle critiche. Siamo tutti con Kovac"

© foto di Federico De Luca

In conferenza stampa per il Bayern Monaco, insieme a Rummenigge e Hoeness, ha parlato anche il direttore sportivo Hasan Salihamidzic: "Sono stato accusato di non aver parlato pubblicamente di Kovac. Per questo voglio chiarire alcuni aspetti. Noi apprezziamo il suo lavoro, credo sia irrispettoso e oltraggioso ciò che sta succedendo in questi giorni. Io difenderò sempre la squadra, soprattutto ora che mi sento inorridito dalle critiche ricevute. I calciatori sono autocritici, mettere in questione il loro lavoro dopo così poche settimane è inaccettabile".