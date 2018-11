Bayern, Sanches: "Col Benfica è sempre speciale. Sento la fiducia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista portoghese del Bayern MOnaco Renato Sanches ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benfica: "La gara di andata è stata importantissima per me. Ho sentito grande supporto da parte di tutti. E domani sarà un momento altrettanto speciale, ricco di emozioni. Entrambe le squadre proveranno a vincere, noi chiaramente cercheremo di offrire la nostra miglior versione".