Bayern, Sule: "Non sono ancora al livello di Boateng e Hummels"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicklas Sule in un'intervista concessa al Welt am Sonntag ha parlato dei suoi compagni Boateng e Hummels, dai quali impara moltissimo ogni giorno: "Sono due giocatori eccezionali. Sono contento di essere in grado di imparare da loro e sto cercando di farcela. Mi trovo molto bene con entrambi, ma non mi paragonerei mai a loro. il numero di titoli che hanno vinto entrambi, non posso davvero dire di essere allo stesso livello. Quando mi sono trasferito in Baviera, quasi tutti hanno detto: 'Cosa stai andando a fare lì? Non giocherai nemmeno!'. Ma ho sempre creduto in me stesso ed ero sicuro che mi avrebbero dato il tempo di giocare. Ora molte persone dicono che dovrei sempre giocare".