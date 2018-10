Bayern, Thiago Alcantara: "Via dal Barcellona per essere felice e giocare"

© foto di Imago/Image Sport

Intervistato da El Larguero, il centroampista del Bayern Thiago Alcantara è tornato a parlare del suo addio al Barcellona: "Dovevo fare un passo successivo per essere felice giocando a calcio. Sarò sempre grato al Barcellona per ciò che mi hanno insegnato, ma arriva un momento in cui devi andare da un altra parte per non deludere chi ti ha insegnato tanto".