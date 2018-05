Belgio, il Club Brugge pareggia a Liegi e si aggiudica la Jupiler League

Arriva un altro verdetto dai campionati europei: il Club Brugge si è infatti laureato campione del Belgio dopo aver pareggiato 1-1 in casa dello Standard Liegi. Proprio la squadra biancorossa era la diretta inseguitrice dei nerazzurri ma adesso, visto i quattro punti di distacco a soli novanta minuti dal termine dei Playoff per il titolo, non può più matematicamente raggiungere la nuova squadra campione del Belgio.