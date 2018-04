Belgio, l'ex ct Wilmots attacca Courtois: "Ha venduto la Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È polemica in Belgio dopo le pesanti accuse dell'ex ct della Nazionale Marc Wilmots a Thibaut Courtois e a suo padre Thierry in un'intervista a beIN Sports: "Alle 18 facevo la riunione tecnica coi giocatori e alle 18:15 già filtrava la nostra formazione sui social. Questo significa che un giocatore ha venduto la Nazionale. Molti giornalisti francesi mi hanno detto che era il padre di Courtois a diffonderla. Così alla fine ho iniziato ad aspettare un'ora prima dal fischio d'inizio per annunciare il nostro undici titolare e non dare così un vantaggio ai nostri avversari". Il riferimento di Wilmots è all'Europeo 2016, in cui il Belgio è stato estromesso ai quarti di finale dal Galles.