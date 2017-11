Belgio, Martinez: "Nainggolan titolare sia domani che martedì"

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida amichevole di domani contro il Messico. Questo il suo pensiero riguardo uno dei giocatori più chiacchierati: “Domani Nainggolan sarà certamente in campo, e parteciperà anche alla gara di martedì”, riferendosi quindi alla seconda amichevole in programma, quella contro il Giappone.