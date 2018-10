Belgio, Mertens: "Sempre bello segnare. Possiamo essere soddisfatti"

Fonte: tuttonapoli.net

A segno nell'amichevole tra Belgio e Olanda, finita 1-1, Dries Mertens ha commentato così la prestazione dei suoi e la sua rete: "E' sempre bello far gol, è stata una bella azione: la palla è tornata sul secondo palo e poteva prenderla anche Witsel, ma è toccata a me. Segnare ai Mondiali, ovviamente, è stato ancora più emozionante. Nei primi 20 minuti abbiamo giocato benissimo, poi abbiamo perso un pallone in maniera ingenua e concesso il gol del pareggio, ma possiamo essere soddisfatti".