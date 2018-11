Belgio, Witsel: "Non mi sorprende che il Real voglia Roberto Martinez"

© foto di Imago/Image Sport

ll nazionale belga Axel Witsel ritiene che l'ipotetico addio di Roberto Martinez accostato al Real Madrid sarebbe una perdita enorme: "La sua partenza sarebbe stata un'immensa perdita. Ci ha portato ad un livello molto alto, per costruire qualcosa di molto forte, è riuscito a creare un'alchimia tra di noi, con lui stiamo bene. Ha svolto un ottimo lavoro dirigendo la nazionale negli ultimi anni e nell'ultima Coppa del Mondo. Real Madrid su di lui? Non mi sorprende che un club così lo cerchi. Sarebbe normale per lui accettare una simile offerta perché è il Real Madrid, niente di meno, non stiamo parlando di un club qualunque".