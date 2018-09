Udinese, Inter, Sunderland, Fiorentina e Atalanta. Sono alcune delle esperienze che hanno plasmato il curriculum professionale di Valentino Angeloni, che in estate ha lasciato un contratto importante con l’Atalanta per accettare una nuova sfida. Il Venezia dell’ambizioso Joe Tacopina,...

Tottenham, Pochettino: "Lloris e Alli out. Kane? Tornerà a segnare"

Man City, Silva: "Tra due anni mi piacerebbe giocare per il Las Palmas"

Barça, Rakitic: "Gara di Roma brucia ancora. The Best? Messi o Modric"

Bayern, il club teme di non riuscire a trattenere James Rodriguez

Burnley, Hart: "Sarei pronto per giocare ancora in Nazionale"

Premier League, prove di VAR in 5 partite della prossima giornata

Benfica, accordo vicino per il rinnovo di Jardel fino al 2022

Man United, Griezmann primo obiettivo in caso di arrivo di Zidane

Valencia, Alemany: "Via solo Cancelo: grandissimo sforzo sul mercato"

City, si discute rinnovo con Silva. Non è detto che arrivi la fumata bianca

Barça, Busquets: "Non potevo immaginare una carriera come questa"

Benfica, rinnovo contrattuale per Cervi

Oltre al danno, la beffa. Il Barça paga 6.6 mln per la cessione di Neymar

Moreirense, l'ex Bari e Cagliari Nenè pronto per giocare dal 1'

Il Consiglio Direttivo del Benfica ha intenzione di prolungare il contratto al difensore centrale Jardel . Il brasiliano 32enne ha un accordo in scadenza nel 2020, con il club che vorrebbe presto portarlo fino al giugno del 2022.

