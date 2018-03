Benfica, derby inglese per Zivkovic. Juventus e Milan si defilano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Derby inglese per Andrija Zivkovic. Come scrive il Mirror, per il giovane fantasista del Benfica sarebbe corsa a due tra Arsenal e Manchester United. Zivkovic, che in questa stagione ha collezionato finora 23 presenze con tre gol e cinque assist, era stato accostato nelle scorse settimane anche alle italiane Juventus e Milan, che al momento sembrerebbero però essersi defilate.