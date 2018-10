Benfica, Rui Vitoria: "Gara di qualità, non meritavamo questo risultato"

© foto di Imago/Image Sport

Rui Vitória, tecnico del Benfica, è intervenuto al termine del match perso contro l'Ajax. Il gol in pieno recupero è stata una doccia fredda per i portoghesi, che hanno lasciato sul campo un punto prezioso. Ecco le parole dell'allenatore lusitano ai microfoni della UEFA: "È stato un risultato che non meritavamo. Abbiamo giocato una gara di qualità, contro un grande avversario. La squadra ha fatto la prestazione che doveva fare. Siamo venuti qui per vincere, non per pareggiare. Non ci aspettavamo di subire il gol in quel momento. Purtroppo questa è la realtà".