Benfica, si complica il rinnovo di Salvio: l'argentino spara alto

Salvio spara alto e il rinnovo col Benfica si complica. Come riporta A Bola, il centrocampista offensivo avrebbe infatti chiesto agli encarnados tre milioni di euro all'anno per prolungare oltre il 30 giugno 2019 (scadenza attuale) il suo accordo. L'argentino in quest'avvio di stagione ha già collezionato tre gol e tre assist in sei presenze.