© foto di J.M.Colomo

Benzema ha parlato a Real Madrid Television del suo momento di forma: "Mi sento bene, sono felice in questa squadra e mi diverto a segnare e a fare assist. Sono molto motivato e ho grandi ambizioni. Per noi è un anno importante, ora stiamo giocando bene, da squadra e siamo tornati a segnare tanti gol. Qui ci chiedono sempre tanto, il Real è la squadra migliore del mondo e agli attaccanti viene chiesto di segnare di più. Sono pronto a raccogliere le responsabilità che erano di Cristiano Ronaldo. Se mi guardo indietro sono soddisfatto di quello che ho fatto qui a Madrid. Proverò a migliorare ancora, l'obiettivo è arrivare a 35 reti. La Champions? Noi giochiamo per vincere sempre titoli, ma la Champions è una competizione difficile. Vincere la decima ci ha dato tanto orgoglio e tanta felicità. Allenare? Perché no… Il calcio mi piace, ma penso che sia un'altra cosa rispetto a essere giocatore. Vedremo".