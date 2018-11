Benzema supera Henry in Europa: 60 gol tra Champions e Supercoppa

© foto di J.M.Colomo

Karim Benzema meglio di Thierry Henry, almeno in Europa. Col gol del momentaneo 3-0 realizzato stasera contro il Viktoria Plzen, l'attaccante del Real Madrid ha infatti raggiunto quota 60 centri (59 in Champions, uno in Supercoppa europea) in 112 partite. Si era fermato invece a quota 59 reti (51 in Champions e 8 in Coppa UEFA) in 140 gare l'attuale allenatore del Monaco.