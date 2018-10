Berbatov: "Non mi sentirete mai trattare Lukaku come un bidone"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dimitar Berbatov, ex punta del Manchester United, ha parlato di Romelu Lukaku e della sua crisi con la maglia dei Red Devils. "Non è in un momento facile -ha detto a Betfair-: tanti lo hanno criticato e lo stanno criticando. E' capitato anche a me di non segnare per sette o otto gare, poi ne ho fatti cinque in una. Non mi sentirete mai accusarlo e trattarlo come uno scarso".