Besiktas, Gunes in Europa senza Ljajic e Pepe: "Vogliamo riscattarci"

E' la Juventus la protagonista principale dell'edizione odierna del TMW News. Spazio all'analisi della vittoria di Champions League contro il Manchester United, ma non solo. In primo piano anche il successo della Roma contro il CSKA Mosca e il momento delicato di Gattuso sulla panchina...

Juventus, Tuttosport in prima pagina: "Bellissima"

La Stampa: "Alla Juve basta Dybala per dare un dispiacere a Mou"

Daily Express dopo United-Juve: "Dybala's so deadly"

Corriere Torino: "Il mancino di Dybala implacabile in Inghilterra"

Barcellona, Mundo Deportivo: "Per Messi"

Senol Gunes, tecnico del Besiktas, parla alla vigilia della delicata sfida di Europa League contro il Genk. "Vogliamo vincere a casa e possiamo farlo giocando da squadra. Pepe, babelj, Ljajic, Atiba e Guven non ci saranno ma possiamo farcela. A Malmo abbiamo perso, potevamo vincere: non ci sono scusanti, dobbiamo combattere sul campo e pensare solo a giocare a pallone".

