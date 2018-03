Besiktas, Gunes: "Sconfitti dal Bayern nel risultato ma non nel gioco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Senol Gunes, allenatore del Besiktas, ha parlato dopo il ko interno di Champions League contro il Bayern Monaco (1-3) che di fatto ha ufficializzato l'esclusione dei turchi dalla competizione: "Non vogliamo vantarci della nostro percorso da imbattuti nella fase a gironi e non vogliamo soffermarci su questa eliminazione. Vogliamo continuare ad essere su questo palcoscenico l'anno prossimo. Abbiamo perso oggi, ma non siamo stati battuti in termini di gioco. I miei giocatori hanno combattuto duramente, ma avrebbero potuto essere più prudenti".