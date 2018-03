Besiktas, il Liverpool sfida Mourinho per Anderson Talisca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo il Manchester United, anche il Liverpool pensa al brasiliano classe '94 Anderson Talisca per la prossima stagione. Il fantasista di proprietà del Benfica, attualmente in prestito al Besiktas, quest'anno ha già raggiunto 16 gol e 4 assist in 38 presenze. Lo riporta Fanatik.