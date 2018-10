Besiktas, il Santos vuole riportare in Brasile bomber Vagner Love

© foto di Imago/Image Sport

Il Santos vuole riportare in Brasile Vagner Love. Secondo quanto riporta GloboEsporte, infatti, l'attaccante del Besiktas sarebbe una priorità per il Peixe, pronto a scommettere sul classe '84 nella prossima finestra di mercato. Vagner Love, in quest'avvio di stagione, ha realizzato finora tre gol in sette presenze.