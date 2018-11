Betis, missione a Zagabria: piacciono tre calciatori della Dinamo

Il Betis Siviglia guarda in Croazia per il futuro. Il giornale andaluso Estadio Deportivo scrive che la dirigenza biancorossa è volata a Zagabria per seguire le ultime prestazioni di Dani Olmo, 20enne trequartista spagnolo della Dinamo Zagabria e dell'Under 21 iberica. Ma non solo, perché il Betis segue anche Amer Gojak (21), altro trequartista della squadra allenata da Nenad Bjelica, così come il centrocampista Nikola Moro (20), mediano da poco rientrato nella prima squadra della Dinamo dopo un lungo infortunio.