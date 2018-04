Betis, Setien lancia l'appello: "Iniesta non andare in Cina, vieni qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andres Iniesta è l'assoluto protagonista delle ultime ore in Spagna. Dopo aver segnato in Copa del Rey infatti il centrocampista è stato omaggiato con l'ovazione del pubblico e in lacrime ha raggiunto la panchina sapendo che è stata la sua ultima finale con il Barcellona. Tra pochi giorni dovrebbe essere ufficiale il suo approdo in Cina ma il tecnico del Betis Siviglia Quique Setien ha lanciato un appena: "Iniesta, per favore, non andare in Cina vieni al Betis", ha twittato.