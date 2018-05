Betis, si pensa in grande per l'attacco: obiettivo Paco Alcacer

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Betis guarda a Barcellona per rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, i biancoverdi pensano infatti a Paco Alcacer, ex Valencia che in Catalogna ha trovato finora pochissimo spazio. Primi contatti in corso tra i due club.