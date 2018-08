Betis Siviglia, obiettivo Zinchenko: si tratta col Manchester City

© foto di Insidefoto/Image Sport

Oleksandr Zinchenko (21) resta in uscita dal Manchester City. Mundo Deportivo conferma che il Betis Siviglia sta continuando a trattare con i citizens per il trasferimento del centrocampista ucraino nella Liga. Gli agenti del calciatore - scrive il giornale spagnolo - sono stati a Siviglia per trattare il contratto con i biancoverdi, ora si attende soltanto l'ok definitivo da parte del club inglese.