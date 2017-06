Betis Siviglia, vicino l'accordo col Barça ma non quello con Tello

© foto di Federico De Luca

Il Betis Siviglia continua a lavorare per l'arrivo Tello. Il club andaluso sta facendo importanti passi avanti per trovare un accordo con il Barcellona che sembra sempre più vicino a differenza di quello con il giocatore. Le richieste del giocatore infatti sono molto alte e non si sposano con il budget del Betis. Su Tello ci sono anche Valencia, Zenit e Fiorentina.