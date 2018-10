Betis-Valladolid 0-1, il club di Ronaldo espugna il Villamarin ed è sesto

© foto di Antonio Vitiello

Brutta serata per il Betis, sconfitto in casa dal Real Valladolid nel nono turno di Liga. A segnare il gol partita, che porta il club di Ronaldo al sesto posto in classifica con 15 punti e lascia gli andalusi decimi a quota 12, è stato Antonito al 35' su assist di Toni. Non certo il modo migliore, da parte di Joaquin e compagni, per prepararsi alla sfida di Europa League col Milan di giovedì prossimo.

Questo il programma completo della nona giornata di Liga:

19.10 21:00 - Celta Vigo-Alaves 0-1

20.10 13:00 - Real Madrid-Levante 1-2

20.10 16:15 - Valencia-Leganes 1-1

20.10 18:30 - Villarreal-Atletico Madrid 1-1

20.10 20:45 - Barcellona-Siviglia 4-2

21.10 12:00 - Vallecano-Getafe 1-2

21.10 16:15 - Eibar-Ath. Bilbao 1-1

21.10 18:30 - Huesca-Espanyol 0-2

21.10 20:45 - Betis-Valladolid 0-1

22.10 21:00 - Real Sociedad-Girona