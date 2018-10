Blackburn Rovers, Tony Mowbray vicino al rinnovo

Pistoiese, panchina in bilico: colloqui ancora in corso

Serie C, classifica marcatori: Tavano ancora con scettro e corona

Monza, Brocchi nome caldo per la panchina. Offerto contratto fino al 2020

Serie C, 8^ giornata: Reggina-V. Francavilla 0-1. Decide Martinez al 50'

Monza, via Zaffaroni. Brocchi nuovo allenatore

Serie C, 1^ giornata: le designazioni arbitrali dei recuperi

Albissola, poker di pretendenti per la panchina

Monza, fatta per Fossati dall'Hellas per gennaio

Ds Gozzano: "Non prenderemo penalizzazioni. Ora risultato pesante"

Ad Siracusa: "Gravina in FIGC rilancerà la Serie C"

Novara, doppia frattura al cranio per Visconti. Ma niente intervento

Carta suona la carica per la sfida alla Carrarese: "Olbia, devi osare"

Serie C, Giudice Sportivo: Novara stangato. Marricchi out 4 turni

Catania, è tornato Llama: "Andai via in lacrime, contro la volontà"

Pres. Sicula Leonzio: "Gravina in FIGC? Conosce problematiche C"

Serie C, vittorie corsare per Olbia e Pisa

Rimini, per la panchina trattativa con Leonardo Acori

Pres Potenza: "Soddisfatti per vittoria ma vorrei soffrire di meno"

Altre notizie Serie C

I Blackburn Rovers stanno pensando al rinnovo per il tecnico Tony Mowbray. I biancoblù sono, attualmente, al settimo posto in Championship.

