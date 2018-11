E' l'Italia di Mancini il tema principale dell'edizione odierna del TMW News, nel quale viene analizzato presente e futuro della Nazionale azzurra dopo la conclusione della Nations League e la vittoria in amichevole contro gli Stati Uniti. Ma non solo. Spazio anche al mercato del...

Arezzo, Dal Canto: "Non abbiamo voluto portare a casa la partita"

Pro Piacenza, risoluzione per Antonio. Esposito all'Avellino

Monza, preso Lora. Contratto biennale per il centrocampista

Toscano: "Questa Ternana è una corazzata. Non c'è paragone con la mia"

Catania, Chiricò e Sottil jr per rinforzare l'attacco

Monopoli, Montinaro: "Obiettivo play off, ma non ci poniamo limiti"

Fermana, Destro e il primo posto: "La strada per la salvezza è lunga"

Serie C 2018/2019: le panchine: Diana guiderà il Renate

Casertana, c'è Gallo in pole per il post Fontana

Casertana, Capuano in pole se salta Fontana

L'editoriale sulla C - Juve contro tutti. Ma squadre B non sono un errore

Viterbese-Pagni, ancora non c'è la fumata bianca

Monza, Sansone, Ragatzu e De Santis sul taccuino per gennaio

Serie C, recupero 3^ giornata: successi per Novara e Virtus Entella

Pres. Catania: "Ad un certo punto non ci fermerà più nessuno"

Novara, Viali: "E' un periodo delicato, ma abbiamo i mezzi per superarlo"

Dg Juve Stabia: "Piedi per terra, non guardiamo la classifica"

Altre notizie Serie C

Ospite delle colonne di SportBild Kevin-Prince Boateng , attaccante del Sassuolo, è tornato a parlare del suo tecnico all'Eintracht Francoforte Nico Kovac oggi allenatore del Bayern Monaco. "Mi fido di lui al 100% nonostante le critiche che sono arrivate nei suoi confronti. Non lo vedo così male come dicono tutti. Sono convinto che il Bayern tornerà all'assalto della vetta già adesso oppure dopo la pausa invernale".

