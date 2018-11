Bojan: "Io fallito? Ho giocato nel miglior Barça, nella Roma e nel Milan..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuova vita in Championship per Bojan Krkic. Intervistato da El País, l'attaccante dello Stoke City ha ripercorso la sua carriera, Milan e Roma comprese. A partire dalla pesante etichetta di "nuovo Messi" dei tempi di Barcellona: "Ogni giocatore viene etichettato, io ero il nuovo Messi. Se non sfondi, poi ti dicono che hai fallito. Io però ho giocato nel miglior Barcellona di sempre, nella Roma, nel Milan e nell'Ajax... Ho segnato in tutti e quattro i migliori campionati. Quanta gente sogna una carriera come la mia? Io mi sento fortunato, so che potrei giocare in una massima divisione, ma la Championship mi piace. È spettacolare il modo in cui si vive il calcio qua. Per me è più importante parlare quattro lingue che vincere cinque titoli in più".