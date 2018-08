Bolt in Australia, inizia il periodo di prova coi Mariners: "Faccio sul serio"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

La notizia è di qualche settimana fa, ma è arrivato il momento: Usain Bolt da martedì comincerà il suo periodo di prova con i Central Coast Mariners. No, non come centometrista, ma da calciatore, coronando il suo sogno mai celato. Oggi il giamaicano è atterrato a Sidney e ha mostrato tutta la sua carica, nonostante gli altri tentativi col Borussia Dortmund e in Norvegia non siano andati a buon fine. L'atleta, accolto all'aeroporto di Sidney è stato accolto da un centinaio di tifosi e si è così espresso alla stampa presente: "Stavolta faccio sul serio e sono qui per far vedere a tutti di cosa sono capace. Penso che ce la farò, ce la metterò tutta. Vedrete cosa so fare con un pallone tra i piedi".