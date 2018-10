Bor. Dortmund, Alcacer: "Via dal Barça per essere felice giocando"

Dal ritiro della nazionale spagnola ha preso la parola l'attaccante Paco Alcacer che è tornato anche sul suo addio estivo al Barça: "A volte è giusto prendere delle decisioni forti. In due anni al Barcellona non sono mai stato protagonista e le cose non sono andate come avrei voluto. Per questo ho deciso di cercare minuti lontano dal Barça, me ne sono andato per essere felice giocando. Al Borussia Dortmund mi sono adattato bene grazie ai nuovi compagni. Se ho parlato con Valverde? Sì, ma sono cose private. Dico solo che al Barça con Suarez, Messi e Dembele sarebbe stato difficile avere minuti per me".