Bor.Dortmund, Favre: "Atletico fra le grandi. Paco in campo? Vedremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con di Champions League con l'Atletico Madrid: "I nostri centrali sono giovani ma buoni. Stanno facendo grandi progressi, non sarà un problema. Paco può giocare domani? Vedremo. L'Atletico negli ultimi 7-8 anni è stato uno dei club migliori in Europa. Hanno vinto titoli, giocato bene e si sono rafforzati molto in estate. È una delle grande d'Europa. Come ho già detto Paco è in dubbio. Akanji, Toljan e Schmelzer sono infortunati".