Bor. Dortmund, Reus: "La mia miglior stagione? No, posso ancora migliorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata al sito ufficiale della Bundesliga, Marco Reus ha parlato dell'inizio della sua stagione al Borussia Dortmund che sta dominando la classifica del campionato tedesco: "Sono in buona forma, senza dubbio, e ho sempre detto che posso aiutare qualsiasi squadra quando sto bene per un periodo di tempo più lungo. Ma dire che questo è 'il miglior Reus di sempre' è un po' esagerato per me. Ciò significherebbe anche che non potrei migliorare ma non è vero".