Bordeaux, Poyet esonerato. E i giocatori non si allenano per protesta

Gustavo Poyet non è più l'allenatore del Bordeaux. Lo riporta L'Equipe secondo la quale il tecnico uruguayano paga la sfuriata in conferenza stampa al termine della sfida di ieri contro il Mariupol in Europa League, nel quale contestava apertamente l'operato del club sul mercato che ha venduto diversi elementi chiave, peraltro senza avvisarlo. Alla notizia dell'esonero i giocatori si sono rifiutati di allenarsi stamattina in segno di protesta nei confronti della società, dimostrando solidarietà e attaccamento nei confronti dell'allenatore.