Borussia Dortmund, 3 milioni al Nizza per liberare il tecnico Favre

Il Nizza si prepara a salutare il suo tecnico, Lucien Favre, destinato ad occupare nella prossima stagione la panchina del Borussia Dortmund. Arrivato nel 2016 sulla panchina francese firmando un triennale, lo svizzero si trasferirà dunque in Bundes con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Ed è proprio per questo che - si legge su Nice-Matin - il club tedesco pagherà una commissione da 3 milioni di euro al Nizza per liberare l'allenatore.