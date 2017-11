Borussia Dortmund, Bosz rimane e sarà accontentato sul mercato

© foto di Newspix/Image Sport

Dopo una partenza in grande stile il Borussia Dortmund ha vissuto un mese terribile, sperperando quattro punti di vantaggio sul Bayern e portandosi a -6, perdendo anche il Klassiker. Inoltre la campagna europea è a dir poco disastrosa: fuori dai giochi in Champions League, il BVB rischia addirittura di non andare nemmeno in Europa League, rimediando due pareggi contro i ciprioti dell'APOEL. Per questo iniziano le prime valutazioni su Peter Bosz, tecnico arrivato in estate dall'Ajax. Secondo quanto riportato dalla Bild il tecnico dovrebbe rimanere in sella ed essere accontentato a gennaio con un paio di rinforzi: sul taccuino i nomi di Matthijs de Ligt e Kasper Dolberg, entrambi lanciati dallo stesso Bosz l'anno scorso con la maglia dei lancieri.