Borussia Dortmund, Chelsea in pole per Pulisic

"La Premier League è un sogno". Christian Pulisic, talento del Borussia Dortmund, è uscito allo scoperto. Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, il Chelsea è in pole per il crack statunitense. Resta da capire se i Blues potranno operare sul mercato, visto che rischiano un blocco in entrata per le prossime 4 sessioni.