L'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio, alla guida della Federazione un anno fa quando la Nazionale di Ventura fallì l'accesso al Mondiale con l'eliminazione da parte della Svezia, stasera sarà ospite a San Siro per assistere alla partita valida per la Nations League tra Italia...

Spagna, Ceballos: "La Croazia ha vinto, ma non meritava i 3 punti"

Borussia Dortmund, nuovo crack in arrivo: accordo con Pedrinho

V. Dijk: "Con Salah out quelli del Real hanno attaccato Alexander-Arnold"

Olanda-Francia 2-0, Germania retrocessa in Lega B. Tre italiani in campo

Chelsea, Morata: "Mia moglie mi ha convinto a non partire"

Galles-Danimarca 1-2, ospiti promossi in Lega A. Irlanda retrocessa

Nations League, Gruppo 3-Lega C: doppio pari, 69 minuti per Zajc

Slovacchia-Ucraina 4-1, assist per Hamsik. Sheva già promosso in Lega A

Sasso, forbice, carta. In Inghilterra curiosa protesta da parte degli arbitri

Sport e il mercato del Barcellona: "De Ligt ok"

AS e le polemiche su De Gea: "C'è nostalgia di Casillas"

Kluivert: "Un onore essere il capitano dell'Olanda Under 21"

Borussia Dortmund, Chelsea pronto ad accelerare per l'acquisto di Pulisic

Tottenham, non c'è pace per il nuovo stadio: la consegna slitta a marzo

Secondo quanto riportato dal Daily Mail , il Chelsea è pronto a concludere l'acquisto dello statunitense del Borussia Dortmund Christian Pulisic . I Blues vorrebbero chiudere l'affare già a gennaio, preoccupati dai possibili blocchi che la Federazione potrebbe imporgli nei mesi a venire in seguito all'inchiesta su alcuni acquisti di giovani calciatori stranieri U18 effettuati negli ultimi anni. Il giocatore del club tedesco ha rifiutato di rinnovare il proprio contratto attualmente in scadenza nel 2020.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy