Borussia Dortmund, chiesto Origi al Liverpool. Ma il prezzo è alto

Il Borussia Dortmund è ancora a caccia di un attaccante in questi ultimi giorni di mercato e - come riferito dal Daily Mirror - avrebbe chiesto informazioni al Liverpool per Divock Origi. Dal canto loro i Reds hanno risposto che il prezzo del belga è pari a 27 milioni di sterline, ossia oltre 30 milioni di euro. E' per questo che i tedeschi stanno sondando anche altre piste, come ad esempio quella che porta a Paco Alcaçer.