Borussia Dortmund, emissari a Barcellona per il colpo Paco Alcacer

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paco Alcacer è uno dei calciatori che quasi certamente lasceranno il Barcellona in questi ultimi giorni di mercato spagnolo. Stando a quanto riportato da RAC1 sul giocatore c'è forte il Borussia Dortmund, tant'è che emissari tedeschi sono già stati avvistati in Catalogna per provare a convincere l'attaccante spagnolo a sposare la causa. Paco Alcaçer preferirebbe la pista Real Betis, ma Lucien Favre ha individuato in lui l'attaccante ideale e quindi i tentativi andranno avanti veementi nei prossimi giorni.