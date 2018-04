Borussia Dortmund, grave infortunio per Batshuayi: Mondiale a rischio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michy Batshuayi, attaccante del Borussia Dortmund, è uscito per infortunio nella sfida di ieri contro lo Schalke 04. Il giocatore, di proprietà del Chelsea, è uscito in barella e visibilmente dolorante. Secondo il suo allenatore Peter Stoger, il rischio è che si sia fatto male molto seriamente e in Germania viene anche messa in dubbio la sua presenza al prossimo Mondiale.